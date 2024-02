Lautaro Martinez-Inter, totale fiducia! Le cifre del rinnovo – Sky

Lautaro Martinez e il rinnovo con l’Inter, una questione che bisogna ancora tenere in considerazione. Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, aggiorna sull’operazione.

OTTIMISMO CHE CONTINUA – Matteo Barzaghi aggiorna dopo le parole di ieri di Piero Ausilio sul rinnovo di Lautaro Martinez: «Non c’è fretta, però le trattative stanno andando avanti. C’è ottimismo da entrambe le parti, poi vedremo quando collimeranno i discorsi definitivamente su cifre, bonus e tutto il resto. Come rendimento a Lautaro Martinez si può dire ben poco di negativo: con diciannove gol è il capocannoniere, dovesse farne un altro sarebbe la terza stagione consecutiva a venti in campionato, cosa che nella storia dell’Inter hanno fatto solo Giuseppe Meazza e Istvan Nyers. È un giocatore che sta facendo qualcosa di importante a livello realizzativo e di leadership, per il ruolo assunto nella rosa dell’Inter non solo come capitano».

L’AGGIORNAMENTO – Barzaghi torna ulteriormente indietro: «Dalle parole di Giuseppe Marotta a fine dicembre si era detto poco più di un mese e chiudiamo, c’era una sorta di intesa di massima sulle cifre ma non c’è ancora un accordo definitivo. Parliamo di otto milioni e mezzo di ingaggio, con la possibilità di aumentare questo salario col raggiungimento degli obiettivi. Da quello che sapevo io finito il mercato l’Inter si sarebbe messa sotto col rinnovo di Lautaro Martinez, per trovare un’intesa col suo agente Alejandro Camano e arrivare a una conclusione positiva. E anche la volontà del giocatore è restare dell’Inter, perché non solo si trova bene nella squadra e nella società ma si è integrato bene a Milano».