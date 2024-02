L’Inter affronta una Roma rinnovata: preparazione fondamentale

Roma-Inter non sarà una partita banale dal punto di vista della preparazione. L’arrivo di De Rossi infatti ha stravolto i principi di gioco della squadra. E questo richiederà un lavoro extra.

LAVORO PARTICOLARE – Roma-Inter richiederà un lavoro extra da parte di Inzaghi. E poi da parte dei suoi giocatori quando si dovranno trasportare in campo le indicazioni teoriche. Questo perché i giallorossi sono una squadra nuova. Appena sbocciata. E questo dunque richiederà una preparazione specifica ex novo.

STUDIO EXTRA – Tutto partirà dal lavoro di Inzaghi. Il tecnico dovrà accantonare il lavoro fatto per la partita di andata, perché la Roma di Mourinho non esiste già più. Praticamente in nulla. De Rossi ha stravolto i principi della squadra fin dalla sua prima uscita. E il campione di studio è limitato, appena tre partite. Tradotto, nessuno sa veramente come i giallorossi si presenteranno al big match con l’Inter. Inzaghi analizzerà i principi, ma sarà solo la prima parte dell’opera. Poi toccherà ai giocatori.

ATTENZIONE IN CAMPO – Come sempre infatti conterà il lavoro sul campo. E starà ai giocatori capire se quei principi individuati da Inzaghi saranno validi o se De Rossi avrà preparato qualcosa di diverso. Cogliere i dettagli e in caso adattarsi. Roma-Inter insomma richiederà un lavoro extra da parte di tutti dal punto di vista della comprensione tattica del momento. Un’altra dimostrazione di crescita collettiva.