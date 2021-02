Mandorlini: Â«Inter, derby occasione difficile da sbagliare! Barella cresciutoÂ»

Mandorlini: «Inter, derby occasione difficile da sbagliare! Barella cresciuto»

Condividi questo articolo

Andrea Mandorlini

Milan-Inter, derby in programma domenica alle ore 15.00, è una sfida decisiva per la testa della classifica con le due squadre distanti solo un punto. Mandorlini, ex nerazzurro, è convinto che la squadra di Conte non possa assolutamente fallire questa occasione. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport 24”

OCCASIONE DA NON FALLIRE – Milan-Inter è un’occasione troppo ghiotta per la squadra di Antonio Conte. Secondo Andrea Mandorlini, i nerazzurri non possono sbagliare: «L’Inter ha una settimana per preparare la partita, poi per come lo fa Conte troveremo sicuramente una squadra molto carica. Riuscire a distanziare il Milan e accumulare punti sugli avversari è fondamentale: saremo pronti. È un’occasione difficile da sbagliare e non la sbaglieremo, faccio gli scongiuri del caso ma è troppo importante per l’Inter. La compattezza difensiva è fondamentale per il gioco di squadra, questa Inter somiglia molto a quella dell’88/89. Anche quell’anno lì la miglior difesa ha portato risultati importanti. Ora l’Inter ha la convinzione di essere una squadra difficile da penetrare, è davvero tosta, molto compatta e credo sia pronta per tornare in alto. Nicolò Barella potrei paragonarlo a Nicola Berti, anche se quest’ultimo aveva maggior capacità di attaccare. È davvero bravo, è cresciuto e crescerà ancora».