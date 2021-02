Milan-Inter, Pioli con la Stella Rossa schiera solo 3 titolari: test Rebic – Sky

Stefano Pioli Milan

Milan-Inter è la super sfida della ventitreesima giornata di Serie A, con vista scudetto. I rossoneri, impegnati stasera in Europa League contro la Stella Rossa dell’ex nerazzurro Stankovic, faranno un ampio turnover. Di seguito quanto rivelato da Peppe Di Stefano su “Sky Sport 24”

PENSIERO DERBY – Milan-Inter è la partita in programma domenica alle ore 15.00. Stefano Pioli sa di non avere molto tempo a disposizione per preparare il derby e gioca dunque d’anticipo facendo un ampio turnover con la Stella Rossa: «Ci sarà Donnarumma in porta, poi 7 giocatori di movimenti su 10 saranno diversi rispetto alla partita con lo Spezia. Non gioca Calabria, che tornerà titolare al derby. Gioca dunque Tomori con Romagnoli, Kalulu e Theo Hernandez. Kessié riposa, in mezzo gioca Meité con Bennacer. Poi sulla trequarti Castillejo a destra, Krunic al centro e a sinistra Rebic, che torna titolare e chissà che non sia un test in vista dell’Inter. Davanti ci sarà Mandzukic al posto di Ibrahimovic».