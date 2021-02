Bonan: Â«Barella grande interprete. Con Eriksen l’Inter diventa perfetta!Â»

Bonan: «Barella grande interprete. Con Eriksen l’Inter diventa perfetta!»

Alessandro Bonan

Milan-Inter è la sfida al vertice della ventitreesima giornata di Serie A. Dopo anni le due squadre milanesi tornano a giocare per obiettivi importanti. Bonan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, punta sulla qualità di Barella ed Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni

TURNOVER – Milan-Inter si giocherà tra tre giorni. Secondo Alessandro Bonan, il poco tempo a disposizione dei rossoneri giustifica le scelte di Stefano Pioli per la sfida di stasera con la Stella Rossa (vedi articolo): «Pioli ha poco tempo per preparare il derby, l’Inter invece ha tutta la settimana. Quindi è giusto che Pioli faccia giocare altri calciatori oggi con la Stella Rossa. Tra i giocatori che saranno titolari stasera e che non mi aspetto di vedere al derby c’è Ante Rebic, a meno che non dia una risposta importante. Il Milan stasera deve dare una risposta importante, non solo perché è protagonista di una competizione che le nostre squadre dovrebbero cercare di vincere ma soprattutto dopo la prestazione sciagurata contro lo Spezia. Quella è stata una partita che ha lasciato molti dubbi, anche per l’assenza di un piano B all’interno della partita».

QUALITÀ – Bonan prosegue facendo un paragone e sottolineando le qualità di Nicolò Barella e Christian Eriksen: «L’Inter dei record di Andrea Mandorlini (anche lui intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, ndr) ricorda l’Inter di oggi e quando abbiamo iniziato a fare questo paragone si diceva: sì però non c’è Lothar Matthaus. Il tedesco è un giocatore inarrivabile, ma c’è un centrocampista in questa Inter che è straordinario ed è Barella. Non dico valga Matthaus, ma l’Inter un grande interprete di centrocampo ce l’ha e se recupera anche l’altro, cioè Eriksen, l’Inter diventa una squadra perfetta, con quella qualità in più che a centrocampo serviva. Per il livello di forza e tecnica ricorda molto l’Inter di Giovanni Trapattoni».