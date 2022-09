Mancini alla Inzaghi? Prove di cambio modulo con 2 dell’Inter protagonisti

Mancini in vista delle sfide di Nations League che vedranno l’Italia impegnata con Inghilterra e Ungheria sta riflettendo su un cambio di modulo con Bastoni e Barella probabili titolari. Secondo quanto rivelato da sportmediaset.it, il Commissario Tecnico azzurro ha testato quello che potrebbe essere l’undici titolare venerdì a San Siro contro gli inglesi

ALLA INZAGHI – Roberto Mancini si prepara alle due sfide di Nations League che vedranno l’Italia sfidare prima l’Inghilterra e poi l’Ungheria. Il Commissario Tecnico azzurro, nell’allenamento odierno aperto al pubblico e ai media, ha anche provato il 3-5-2 con un abbozzo di formazione titolare. Donnarumma in porta e difesa a tre composta da Toloi, Bonucci e Bastoni. In mezzo al campo Barella, Jorginho e Pobega (in attesa del recupero di Tonali, alle prese con un affaticamento muscolare) e sulle corsie esterne Di Lorenzo ed Emerson. In attacco Immobile e Raspadori.