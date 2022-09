Sconcerti: «Inter stremata, differenza con la Juventus! Barella chiaroscuro»

L’Inter non riesce ad uscire dal momento no e dopo due vittoria consecutive cade nuovamente sul campo dell’Udinese. Secondo Mario Sconcerti, intervenuto a calciomercato.com, tra la Juventus e i nerazzurri c’è una differenza. Poi individua il problema più grande

STREMATA – L’Inter ha perso nuovamente in campionato, stavolta sul campo dell’Udinese. Secondo Mario Sconcerti, la differenza con la sconfitta della Juventus è sostanzialmente una: «La differenza con la Juventus è che l’Inter ha perso con la squadra al completo. La vedo stremata. Il problema più grande? A centrocampo. Brozovic è l’ombra di se stesso, Calhanoglu è assente, Barella per giocare bene ha bisogno degli altri. È un giocatore in chiaroscuro. O fa cose bellissime o sparisce».