Barella-Brozovic, dove siete? Indolenti e svagati, la leadership si dimostra

Barella e Brozovic sono molto uniti sia in campo che fuori. I due adesso, nel momento di crisi dell’Inter, stanno proseguendo a braccetto ma non in senso positivo. L’atteggiamento in campo, il linguaggio del corpo e l’indolenza stanno penalizzando tutta la squadra. Si è leader solo nei momenti positivi?

INDOLENTI – Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, si sa, sono molto uniti non solo in campo ma anche fuori. Il tormentone “dove sei Bare”, lanciato proprio dal croato, è ormai un marchio di fabbrica della coppia. Al dove sei Bare si potrebbe aggiungere anche un dove sei Brozovic. Perché questo ci si domanda guardando le prestazioni dell’Inter. I due, sempre insieme, stanno procedendo nel peggiore dei modi: l’atteggiamento rinunciatario, l’indolenza, il malcontento e il linguaggio del corpo parlano di due giocatori ben lontani dalla loro miglior forma. Il croato e l’italiano sono piuttosto svagati e il loro modo di approcciarsi sta pesando su tutta la squadra (e lo stesso si potrebbe dire di altri compagni, sia chiaro). Sicuramente per due come loro, considerati leader in campo, certi atteggiamenti sono ingiustificabili. Dov’è finita la leadership tanto sbandierata? Viene fuori solo nei momenti positivi? Così è troppo semplice.