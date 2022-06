Lukaku via dal Chelsea, un ex Arsenal consiglia i rivali cittadini

Prosegue la telenovela legata a Romelu Lukaku, sempre più separato in casa nel Chelsea. Il giocatore è un pallino degli uomini mercato dell’Inter che vorrebbero riportarlo in nerazzurro. Nel mentre l’ex giocatore dell’Arsenal Paul Merson, al Daily Mail ha dichiarato di veder bene il belga proprio nei Gunners.

RIVALI – E se il futuro di Romelu Lukaku fosse sempre in Premier League? In casa nerazzurra si sta cercando di riportare il giocatore a Milano. Paul Merson, ex dell’Arsenal, ha consigliato però ai Gunners di comprare il belga proprio dai rivali cittadini: «Se il Chelsea è così disperato da lasciarlo partire addirittura in prestito all’Inter, di certo accetteranno di buon grado un’offerta. L’Arsenal è da tempo che non ha qualcuno di così fisico e dinamico là davanti. Non ha segnato molto lo scorso anno, è vero, ma resta pur sempre un goleador. Per il modo di giocare della squadra, sarebbe l’attaccante perfetto».

Fonte – Daily Mail