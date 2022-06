Italia, Mancini contro l’Inghilterra lancia Dimarco: esordio assoluto dal 1′

L’Italia stasera torna a sfidare l’Inghilterra dopo la finale degli Europei vinta dagli Azzurri di Mancini nella sfida valevole per la terza giornata di Nations League. Il Commissario Tecnico è pronto a rivoluzionare ancora la squadra con l’esordio dal 1′ per l’interista Dimarco

INGREDIENTI – L’Italia di Roberto Mancini sfida stasera l’Inghilterra nel match valevole per la terza giornata di Nations League. Gli Azzurri, dopo la pesante sconfitta con l’Argentina nella Finalissima, hanno rialzato la testa e non vogliono di certo fermarsi contro Harry Kane e compagni. Questi ultimi saranno sicuramente mossi da motivazioni extra, ossia la finale degli Europei che un anno fa premiava proprio l’Italia. Insomma, gli ingredienti per una sfida divertente e interessante ci sono tutti.

UN INTERISTA SU TRE – Mancini prosegue con gli esperimenti, alla ricerca della formula giusta per ripartire dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali del Qatar. Mentre i due interisti Alessandro Bastoni e Nicolò Barella dovrebbero riposare, l’altro nerazzurro Federico Dimarco si prepara al suo esordio assoluto da titolare sulla corsia difensiva sinistra. Il pacchetto arretrato sarà poi completato da Donnarumma in porta, Di Lorenzo sulla corsia destra, Gatti e Acerbi al centro. In mezzo al campo Frattesi, Locatelli e Tonali. In attacco Pessina, Scamacca e Pellegrini.