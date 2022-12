Lukaku torna all’Inter, Inzaghi ha una partita come obiettivo per il 100% – TS

Lukaku è da qualche giorno di nuovo a Milano, dove ha ripreso gli allenamenti con l’Inter. Per Tuttosport c’è una partita che Inzaghi ha fissato per riaverlo di nuovo al 100%.

DI RITORNO – Romelu Lukaku, finite le vacanze “extra” a seguito dell’uscita del Belgio ai gironi dei Mondiali, si sta allenando ad Appiano Gentile. Lo ha fatto anche ieri, nel giorno di riposo (vedi articolo). Ora sta a Simone Inzaghi decidere quando impiegarlo, con Tuttosport che parla di primi test nelle amichevoli con Real Betis, Reggina e Sassuolo (vedi calendario). Lì Lukaku metterà nuovi minuti nelle gambe, fondamentali dopo i ripetuti infortuni e vista la sua stazza. Poi Inter-Napoli, la prima partita ufficiale il 4 gennaio. Non è però questo l’impegno che Inzaghi ha cerchiato sul calendario per Lukaku: l’obiettivo è riaverlo al 100% due settimane dopo, per la Supercoppa Italiana col Milan.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino