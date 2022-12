Inter, oggi la ripresa degli allenamenti per tutti: in tre non si fermano – CdS

L’Inter oggi riprenderà la preparazione per l’amichevole col Betis di sabato (ore 18) e, a più ampio raggio, in vista del Napoli il 4 gennaio. Il Corriere dello Sport parla di tre giocatori che accelerano per il recupero.

DI RIENTRO – Questo pomeriggio riprendono gli allenamenti dell’Inter, con Simone Inzaghi che guiderà la prima seduta della settimana. L’obiettivo più immediato è l’amichevole di sabato a Siviglia col Real Betis (vedi calendario), ma è chiaro che si pensi già al 4 gennaio col Napoli. Il Corriere dello Sport fa sapere che ieri i cancelli di Appiano Gentile si sono aperti lo stesso, con lo stesso Inzaghi che è passato in mattinata prima di andare a vedere Como-Reggina (vedi articolo). Anche nel giorno di riposo dell’Inter si sono allenati in tre: Joaquin Correa, Romelu Lukaku e André Onana. L’argentino prosegue il suo recupero dall’infortunio, gli altri due primi eliminati ai Mondiali. Per loro Inter-Napoli è nel mirino.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.