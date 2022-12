Fabbian protagonista alla Reggina, Inzaghi ha una speranza per il 2023 – TS

Fabbian ieri ha giocato la parte finale di Como-Reggina davanti agli occhi di Inzaghi e Marotta. Per Tuttosport l’allenatore dell’Inter vorrebbe un percorso di crescita differente rispetto a quello ipotizzato dal Corriere dello Sport sempre oggi (vedi articolo).

BELL’APPROCCIO – Giovanni Fabbian ha già convinto in tanti in questa sua prima stagione da professionista. Diciassette presenze su diciassette in Serie B, con ben cinque gol e la Reggina seconda in classifica. Il prestito Inter ieri aveva in tribuna a osservarlo Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta, presenti al Sinigaglia per la partita col Como. A sorpresa Filippo Inzaghi l’ha fatto partire dalla panchina per la prima volta in stagione, facendolo subentrare nella ripresa (vedi articolo). Per Fabbian comunque la crescita è notevole e Tuttosport dà per certo il debutto in Serie A nel 2023-2024, con Inzaghi che vorrebbe fosse ancora alla Reggina col fratello.

Fonte: Tuttosport – F.M.