Mondiali, spunta un altro ex Inter in semifinale! Senza presenze

Sono rimaste 4 squadre ai Mondiali in Qatar. Oltre agli interisti Lautaro Martinez e Brozovic e agli ex Perisic e Hakimi, spunta un altro nome con un passato nell’Inter ed ancora in corsa per il titolo iridato

EX INTER AL MONDIALE – La rassegna iridata sta per volgere al termine. Domani ci sarà la prima delle due semifinali tra Argentina e Croazia, nella quale si affronteranno due interisti, ovvero Lautaro Martinez e Brozovic. Nelle file della Croazia presente anche l’ex Inter Ivan Perisic. Ma l’ex numero 14 interista non è l’unico ex nerazzurro nella nazionale a scacchi. In panchina infatti siederà anche Ivica Ivusic, secondo portiere croato. Ivusic ha militato nelle giovanili del club nerazzurro tra il 2009-2011. Poi, dopo un prestito al Seregno è tornato in nerazzurro fino al 2014, anno nel quale andò nuovamente in prestito, questa volta al Prato. Terminata anche questa avventura, fece ritorno alla base ma tornò in patria a titolo gratuito, giocando per l‘NK Istra.