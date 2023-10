Lukaku: «Tanta gente ha parlato di me quest’estate: rispondo così»

Lukaku ha parlato al termine di Cagliari-Roma e ha fatto riferimento anche a quanto accaduto in quest’estate: le parole dell’ex Inter.

PAROLE − A DAZN ha parlato così Romelu Lukaku: «La Roma è la Roma, non è di Romelu Lukaku. Dobbiamo far meglio per la nostra città e per i nostri tifosi, stiamo crescendo. Io sono un professionista: tanta gente ha parlato di me quest’estate ma io non parlo e dimostro in campo. Dybala? Ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori in Italia e Paulo è uno di questi. È il giocatore più importante della nostra rosa e spero recuperi presto. Mourinho ha fiducia in me ed è duro quando c’è da essere duro. Mi conosce e conosce la mia famiglia».