Cagliari-Roma, non c’è storia: Lukaku ne fa 2. Risultato e marcatori

Cagliari-Roma non lascia alcun dubbio: i giallorossi hanno dominato, complice una super prestazione di Romelu Lukaku. Sprofondano i sardi.

RISULTATO − Cagliari-Roma è andata in scena questo pomeriggio all’Unipol Domus per l’8ª giornata di Serie A. A sbloccare il match è stato, per i giallorossi, Houssem Aouar al 19′. Non passa neanche un minuto e Romelu Lukaku segna, al 20′, il secondo gol della gara. Al 40′, unica nota negativa per la squadra di José Mourinho, si fa male Paulo Dybala che è costretto a lasciare il campo. Nella ripresa al 51′ arriva il gol di Andrea Belotti. Alla fine la chiude Lukaku che al 59′ fa doppietta. Il Cagliari di Claudio Ranieri ci prova ma non riesce a incidere sottoporta per salvare il salvabile. A Matteo Prati viene tra l’altro annullato, per fuorigioco, un gran gol al 72′. Per non restare a zero gol segnati, complice un tocco di mano di Cristante nella propria area di rigore, ci pensa Nandez: dal dischetto non sbaglia e segna il gol dell’1-4. La Roma sale così alla 10ª posizione in classifica con 11 punti. I sardi restano ultimi con soli 2 punti.

Cagliari Roma 1-4

Aouar 19′, Lukaku 20′- 59′, Belotti 51′; Nandez (R) 87′.