Lukaku, Shearer duro: «Deluso, all’Inter bene grazie a Lautaro Martinez»

Romelu Lukaku non è riuscito ad incidere in questa stagione al Chelsea. L’ex leggenda del calcio inglese, Alan Shearer, ha criticato su BBC duramente l’ex Inter citando anche Lautaro Martinez

LUKAKU − Shearer bacchetta l’ex attaccante dell’Inter: «Hanno speso un sacco di soldi per lui. Pensavo che sarebbe stato un punto di svolta per il Chelsea in questa stagione, infatti avevo dato per favoriti i Blues in estate per la vittoria del campionato, ma Romelu Lukaku non ha funzionato. Solo cinque gol in campionato e 12 presenze. Penso solo che a volte il sistema di gioco del Chelsea non gli si addice. Abbiamo visto la sua forma devastante all’Inter, ma lì era al fianco di Lautaro Martinez e questo lo ha giocato. Non mi sembra il tipo di giocare che vuole premere e lavorare sodo come vuole il Chelsea. Ho l’impressione che non fosse nemmeno il giocatore che l’allenatore volesse».