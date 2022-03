Paventi: «Inter, tanti giocatori involuti. Problemi sono tanti e si sommano»

L’Inter ieri ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina. I nerazzurri vedono lontana la vetta (con una gara in meno) occupata sempre dal Milan. Durante la puntata di Sky Sport ha parlato Andrea Paventi che ha analizzato così il momento nerazzurro.

CRISI – L’Inter non riesce più a vincere con il ruolino di marcia che è davvero pessimo. Ecco l’analisi di Andrea Paventi da Sky Sport. «Possiamo chiamarla crisi Inter? Sicuramente sì, visti i risultati. 7 punti in 7 partite certificano la flessione evidente. Non sa più sprigionare la forza della squadra vista nei mesi passati. Ci sono tanti giocatori che sono indietro di condizione e che non esprimono il loro potenziale. C’è anche un allenatore che non riesce a tirare fuori il succo buono, anche i cambi dalla panchina non danno l’apporto sperato. Metti tutto insieme e i punti sono in meno e ora non dipende più da se stessa. Lo scontro con la Juventus sarà decisivo perché se fai bene e vinci allora ha senso anche la partita con il Bologna altrimenti ti stacchi definitivamente dalla corsa scudetto».