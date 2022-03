Padovan: «E’ crisi Inter! Io la levo dalla corsa scudetto già ora. I problemi»

L’Inter ieri si è allontanata ancora di più dalla vetta della classifica e dallo scudetto. I nerazzurri hanno pareggiato 1-1 contro la Fiorentina con il Napoli e Milan che hanno vinto. Ecco il pensiero di Giancarlo Padovan sulla corsa scudetto.

DEPENNATA – L’Inter è in crisi. Il pareggio di ieri contro la Fiorentina lo testimoniano ancor di più. Ecco il pensiero di Giancarlo Padovan a Sky Sport. «Milan in testa con grande merito. Io credo che giocando bene sia più facile fare tre punti. Il Milan ieri ha giocato da squadra, non è dipendente da nessuno. E’ un collettivo buono ma che ha qualche difetto: vince tutte le partite 1-0, fino all’ultimo dunque può essere ripreso. La traversa di Pavoletti poteva costare due punti. Complessivamente però è più squadra. Il Napoli per me rimane la mia favorita che ha vinto grazie ad Osimhen e la sua assenza, al rientro dalla sosta contro l’Atalanta, potrebbe pesare. L‘Inter ha un problema e si chiama Brozovic: quando manca lui o gioca peggio o addirittura non gioca. Non è stato trovato o creato un vice-Brozovic e ieri Calhanoglu ha fatto pena. C’è una squadra in involuzione: non è più un caso, è una crisi nel gioco e nel risultato. In alcuni casi è dettata dalle assenze, ma anche dalle condizioni atletiche e fisiche. Ma non solo. Anche gli approcci sono sbagliati. I cambi ieri potevano fruttare il punteggio pieno: Correa per Vidal che serve Sanchez è un’azione costruita dai cambi, poi Biraghi ha salvato un gol certo. La Juventus al rientro? In caso di sconfitta ma anche di pareggio l’Inter saluterebbe lo scudetto. Già oggi mi verrebbe da depennarla dalla corsa. Per me è corsa tra Napoli e Milan ma lasciamole quest’ultima spiaggia. L’Inter ha perso punti soprattuto con le piccole».