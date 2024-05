Frattesi: «Il gol più bello contro il Verona. Il pullman incredibile!»

Davide Frattesi è tornato a dire qualcosa sulla stagione dell’Inter e sulle sue prestazioni in campo. Un riferimento al Premio Gentleman anche all’Italia su Sky Sport.

MOMENTI – Davide Frattesi ha riassunto così la prima esperienza in nerazzurro: «Sono state emozioni bellissime. Per me è stata la prima volta qui, una cosa così non la rivivrò più. Questo ci dà lo stimolo per l’anno prossimo. A inizio anno non mi aspettavo nulla di questo, con il gruppo che si è creato abbiamo capito di poter fare qualcosa di straordinario. Il momento più bello? Il pullman, è stata una cosa incredibile e sportivamente parlando la partita con il Verona. Il gol invece? Verona non ha prezzo. Era un momento che stavamo tutti lì, è stato importante. Anche quello di Udine è stato importante, ma non come quello col Verona. Un desiderio? Ce l’ho, ma non lo posso dire altrimenti non si avvera. Un consiglio ai nuovi? Di venire a zero tutti quanti (ride, ndr). Credo che il gruppo abbia fatto la differenza, quando sei tranquillo, sereno e hai stimoli far male diventa difficile. I momenti più brutti arriveranno ma supereremo tutto».

Frattesi tra Europa e Nazionale

NAZIONALE – Il calciatore nerazzurro ha continuato: «Il momento più difficile? La sconfitta con l’Atletico Madrid lì da loro. Una macchia sulla nostra stagione, ma l’anno prossimo ci riproveremo. Facevo la battuta con i ragazzi che quando entravo e riuscivo a segnare non giocavo più, perché Inzaghi vedeva che segnavo. Era abbastanza complicato. Anno veramente molto importante per me. La Nazionale? La voglia è tantissima. Nel caso il mister mi convocasse sarebbe il primo Europeo. Una gioia incredibile, dovremmo essere bravi a creare un gruppo armonioso. La squadra è forte»