Graziani: «Inter, un aspetto mi impressiona di più. Inzaghi? Cambi tardivi»

Dagli studi di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ha analizzato il momento dell’Inter dopo il pareggio di ieri contro la Fiorentina. L’ex giocatore si scaglia anche contro qualche scelta di Inzaghi

MOMENTO − Il pensiero di Graziani su ciò che sta mancando all’Inter: «Manca serenità all’Inter? Manca concretezza, voglia e cattiveria calcistica. In questo momento, spesso è in ritardo sull’azione. Dal punto di vista fisico sta pagando qualcosa, prima arrivavano prima sulla palla. Stanno pagando qualcosa fisicamente. Questo è l’aspetto che mi impressiona di più. Derby? Ma è solo una partita, non può provocare un periodo così una sconfitta».

DOCCIA FREDDA − Per Graziani, Inzaghi ha qualche responsabilità: «Simone Inzaghi? Non ha tante colpe, ma è lui che decide di mandare in campo la squadra, lui fa i cambi. Anche ieri sera non puoi togliere uno come Edin Dzeko se hai Robin Gosens e Denzel Dumfries negli esterni. La girandola dei cambi non ha portato a nulla, poi lui li fa tardivi. Cosa può fare Gosens in 10 minuti e Caicedo in pochi secondi».