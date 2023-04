Lukaku, presentato ricorso contro la squalifica alla Corte! Un precedente può aiutare – TS

L’Inter ha presentato ricorso contro la squalifica di Romelu Lukaku dovuta all’esultanza del belga dopo il rigore contro la Juventus

RICORSO – L’Inter sta attendendo il responso per il ricorso presentato contro la squalifica di Romelu Lukaku in seguito all’esultanza sotto la curva della Juventus, considerata provocatoria dall’arbitro Massa. Il belga ha ricevuto il sostegno di tante star internazionali, come Mbappè e Vinicius. Gli atti ricevuti dalla Procura federale chiariscono che Massa ha estratto il secondo cartellino giallo esclusivamente per l’esultanza, senza alcuna relazione al successivo diverbio con Cuadrado. Questa motivazione può favorire il successo del ricorso dell’Inter che confida anche nel precedente del 2017, quando Muntari ottenne la cancellazione della squalifica provocata dall’espulsione per doppia ammonizione durante Cagliari-Pescara: il ghanese aveva lasciato il campo per protesta in seguito ai cori razzisti degli ultrà sardi. In quel caso Muntari ricevette l’appoggio anche dell’Alto Commissario per i diritti umani dell’Onu.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi