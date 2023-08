Lukaku nel mirino dei tifosi della Juventus, altri cori contro: «Non lo vogliamo!»

Lukaku non è ben voluto dalla tifoseria della Juventus e non è certo una sorpresa, soprattutto dopo gli striscioni esposti nelle ultime ore. Il pubblico bianconero all’Allianz Arena per assistere all’amichevole si è schierata ancora una volta contro il possibile scambio con il Chelsea e quindi contro il centravanti belga ex Inter.

ALTRI CORO CONTRO – All’Allianz Stadium si gioca l’amichevole in casa tra Juventus “Black” e Juventus “White” con oltre ventimila spettatori presenti. Un gruppo di tifosi ha fatto partire un coro rivolto alla società e in particolare all’ex attaccante dell’Inter: «Noi Lukaku non lo vogliamo». Coro che poi si è esteso per tutto l’impianto, schierandosi, ancora una volta, contro il possibile scambio che coinvolgerebbe Dusan Vlahovic (al Chelsea) e Romelu Lukaku.