Correa allontana le voci di mercato? Ancora titolare in Salisburgo-Inter

Simone Inzaghi ha deciso: Joaquin Correa partirà da titolare con il Salisburgo. Il forfait di Lautaro Martinez permette all’argentino di avere una chance da titolare. Riuscirà a sfruttarla?

CHI BEN COMINCIA − Joaquin Correa, a causa dell’assenza di Lautaro Martinez, partirà da titolare oggi in Salisburgo-Inter. L’ex Lazio farà coppia con Marcus Thuram. Un’occasione per l’argentino per iniziare con il piede giusto la nuova stagione. Dopo un’annata complicata fatta di ripetuti acciacchi fisici e panchine, l’argentino vuole tornare a essere protagonista. Gli impegni tra campionato e coppe sono tanti e Correa può trovare spazio come quarto attaccante. Non solo, con una buona prestazione contro il Salisburgo, l’argentino metterebbe probabilmente a tacere voci di mercato che lo vorrebbero lontano. Alcuni club arabi sembrano essere, infatti, interessati a Correa. Nonostante ciò, l’Inter adesso ha altre priorità e il “tucu” ha il tempo per mettersi in mostra.