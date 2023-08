Salisburgo-Inter, le formazioni ufficiali: scelto il sostituto di Lautaro Martinez

Salisburgo-Inter, tutto pronto alla Red Bull Arena per la quinta amichevole dei nerazzurri in programma oggi alle 19. Ecco le scelte di Simone Inzaghi, considerando soprattutto l’assenza di Lautaro Martinez per infortunio. Ecco chi prende il suo posto.

UNDICI TITOLARE – L’Inter si prepara all’esordio in campionato contro il Monza, ma prima sarà impegnata oggi alle 19 contro il Salisburgo per la quinta amichevole, la penultima di questo pre-campionato. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, rimasto precauzionalmente ad Appiano Gentile. Al suo posto ci sarà Joaquin Correa. Lo stesso vale per la difesa, con l’assenza di Francesco Acerbi infortunato e la conferma di Stefan de Vrij al suo posto. Di seguito le formazioni ufficiali di entrambi gli allenatori.

Salisburgo-Inter, le formazioni ufficiali

SALISBURGO (4-3-1-2): Mantl; Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Kjaergaard; Gloukh; Forson, Konate.

A disposizione: Schlager, Piatkowski, Okoh, Baidoo, Kameri, Simic, Morgalla, Tijani, Nene, Jano, Sadeqi, Wallner.

Allenatore: Gerhard Struber

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (C), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; 9 Thuram, Correa.

A disposizione: Di Gennaro, F. Stankovic, Sensi, Gosens, Frattesi, Cuadrado, Lazaro, Asllani, Esposito, Bisseck, Stabile, A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.