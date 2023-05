Lukaku l’apriscatole della Serie A! Inter, è l’arma della risalita − TS

Romelu Lukaku si è ripreso la sua Inter a suon di prestazioni e gol. Nelle ultime cinque giornate, il belga ha timbrato altrettante volte. E ora la classifica in campionato fa meno paura

L’APRISCATOLE − La risalita dell’Inter in campionato ha come protagonista Lukaku. Il belga, dopo mesi di difficoltà e rodaggio, è finalmente ritornato nella sua forma ideale. La partita contro il Sassuolo l’esempio più lampante. Due gol alla Lukaku dello Scudetto. Forza, strapotere fisico e un mancino da fare invidia. Insomma, Big Rom è recuperato al 100%. L’arma di Simone Inzaghi in questa risalita verso la Champions League. Con i suoi gol, cinque nelle ultime cinque giornate più tre assist, il belga ha spinto l’Inter dal sesto al terzo posto in graduatoria. Un apriscatole contro le arcigne e chiuse retroguardie della Serie A. Con lui in campo tutto si sblocca. Il suo partner abituale non è più Lautaro Martinez, bensì Correa, ma quando il Toro entra in campo l’alchimia ritorna in men che non si dica. Empoli, Lazio, Roma e Sassuolo docet. Far cambiare idea a Inzaghi in Champions League è cosa dura, ma un Big Rom così resta comunque una manna dal cielo.

Fonte: TuttoSport − Stefano Scacchi