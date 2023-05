Dzeko arriva riposato a Inter-Milan: il bosniaco insegue due obiettivi

Edin Dzeko è in ballottaggio con Romelu Lukaku per una maglia da titolare in Inter-Milan di domani (ore 21), semifinale di ritorno di Champions League. Contro i rossoneri il 9 insegue due personalissimi obiettivi.

RIPOSO FORZATO – Edin Dzeko scalpita per partire dal 1′ domani sera, nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan. Come per la gara di andata, il 9 nerazzurro arriva riposato alla sfida. Infatti sabato, come la settimana prima a Roma, il bosniaco è rimasto in panchina per 90 minuti contro il Sassuolo (4-2). E, allo stesso tempo, Romelu Lukaku ha giocato la gara dall’inizio alla fine, aprendo e chiudendo i conti con una doppietta. Pertanto, non sembrano esserci dubbi su chi avrà una maglia da titolare domani in Inter-Milan. Con Dzeko che vede due obiettivi precisi stagliarsi all’orizzonte.

DOPPIA SFIDA – Con il gol dell’1-0 all’andata, Dzeko firma la sua ottava rete contro il Milan. E questo rende i rossoneri – assieme a Bologna e Sassuolo – la seconda vittima preferita del bosniaco in Italia. Ed è uno score che il 9 nerazzurro punta ad incrementare. Arrivando magari a 9 reti totali, le stesse segnate da Dzeko contro l’Atalanta. E poi il Cigno di Sarajevo punterà ad un altro obiettivo personale. Ossia superare il livello delle semifinali di Champions League per la prima volta in carriera. Ci andò vicino nella stagione 2017/18, quando con la Roma venne eliminato dal Liverpool. Adesso, a 37 anni suonati, questo traguardo ha l’aspetto dell’ultimo treno che passerà. Sul quale Dzeko vuole salire trascinando tutta l’Inter.