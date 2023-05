ESCLUSIVA IN − Moriero: «Inter-Milan? Serve mentalità dell’andata! Inzaghi bravo in una cosa»

Francesco Moriero, ex giocatore dall’Inter dal 1997 al 2000, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter-News.it. Focus ovviamente su Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League. L’ex giocatore indica la strada alla squadra di Simone Inzaghi e crede nella finale

Inter-Milan, si riparte dal 2-0 dell’andata a favore dei nerazzurri. Moriero, si aspettava una sfida di andata così impari fra le due squadre? L’Inter poteva anche fare più di due gol…

Mi aspettavo una grande partita da parte dell’Inter sicuramente. Perché conosciamo tutti, comunque, il valore del Milan, ma l’Inter è scesa con la giusta mentalità in campo, quella che purtroppo è mancata durante il campionato. Ha avuto la bravura e la fortuna di andare subito in gol, però, credo che non ci sia stata partita assolutamente. L’Inter ha dominato la partita in lungo e in largo.

Dove l’ha vinta Inzaghi?

Quando si vince secondo me è merito dell’allenatore ma soprattutto dei giocatori. Inzaghi, secondo me, ha preparato bene questa partita durante la settimana e si è visto, comunque sia, che i giocatori erano ben schierati tatticamente. Inzaghi partite importanti con l’Inter ne ha sbagliate poche. Merito a Inzaghi, ma soprattutto ai giocatori che hanno fatto una prestazione importantissima.

Domani il match di ritorno. Moriero, il 2-0 è un buon risultato, ma la qualificazione rimane comunque aperta. Che tipo di partita si aspetta dall’Inter al ritorno, arrembante come sei giorni fa oppure più da gestione?

Si sa che le partite di ritorno sono molto delicate, fa bene Inzaghi e tutto l’ambiente ad avere i piedi per terra perché bisogna scendere in campo con la stessa mentalità. Il Milan merita rispetto perché è un’ottima squadra. Poi rientrerà appunto Rafael Leao.

La presenza del portoghese può cambiare le carte in tavola?

Si tratta di un giocatore fondamentale, però, secondo me, se l’Inter gioca con quella stessa mentalità, con quello stesso approccio alla partita potrà portare a casa un risultato importante e storico. Arrivare in finale. È troppo importante questa partita per l’Inter. Il Milan sicuramente cercherà di cambiare strategia e, ripeto, anche con l’aiuto di Leao cercherà di ribaltare il risultato, ma la vedo dura facendo tutti gli scongiuri.

