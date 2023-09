Lookman ed il ‘solito’ Pasalic: l’Atalanta batte il Cagliari 2-0

Atalanta-Cagliari è terminata con il punteggio di 2-0. La squadra di Gasperini conquista tre punti grazie ai gol di Lookman e Pasalic

VITTORIA – L’Atalanta batte il Cagliari 2-0 e conquista 3 punti importanti nella corsa ad un posto nelle prossime coppe europee. La squadra di Gasperini parte subito forte e sfiora più volte il vantaggio nel primo tempo: all’11’ De Ketelaere impegna Radunovic con un bel tiro sul primo palo. Al 22′ il belga trova il gol su assist di Lookman, annullato però per fuorigioco dell’attaccante ex Lipsia. Al 25′ ancora occasione per l’Atalanta che coglie due legni: con Lookman e Zappacosta. Il meritato vantaggio dei padroni di casa arriva al 33′: lancio di Koopmeiners per De Ketelaere, col belga che salta dossena e la mette in mezzo per Lookman che anticipa Nandez e mette a segno l’1-0. Nella ripresa l’Atalanta controlla il ritmo e trova il raddoppio al 76′: uno-due profondo fra Muriel e Pasalic col croato che si invola verso la porta e batte Radunovic. Nel finale il Cagliari prova a riaprirla con il neo-entrato Oristanio che centra la traversa ma il risultato non cambia. Tre punti importanti per l’Atalanta, che sale al sesto posto a quota 9. Cagliari diciannovesimo con 2 punti conquistati.