Empoli-Inter (0-1): Dimarco evita complicazioni prima di essere in 10

Empoli-Inter rimedia subito alla brutta prova internazionale della settimana. Il gol di Dimarco regala altri tre punti a Inzaghi in uno 0-1 mai realmente in discussione ma ugualmente sofferto fino al 95′. Buona prova, poco spettacolo. Di seguito l’analisi tattica di Empoli-Inter in Serie A

Pre-Game Analysis: modulo e scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare l’Empoli in Serie A in trasferta: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Empoli-Inter

HIGHLIGHTS – Appena disponibili, clicca qui per vedere il video con tutti i momenti salienti e i gol di Empoli-Inter, vinta 0-1 dalla squadra nerazzurra grazie alla bellissima rete dell’ex Federico Dimarco (primo gol stagionale) al 51′. L’Inter così sale a quota 15 punti in classifica, ovvero stacca nuovamente il Milan (12) secondo ribadendo il suo primo posto in solitaria e a punteggio pieno.

SOSTITUZIONI – Nel secondo tempo, al 72′ e sul risultato di 0-1, triplo cambio iniziale per Inzaghi: fuori Bastoni, Frattesi e Lautaro Martinez, dentro de Vrij, Barella e Arnautovic. Acerbi scala da terzo sinistro per fare spazio al difensore olandese in mezzo, il centrocampista italiano agisce da mezzala destra – con la fascia di capitano al braccio sinistro – e l’attaccante austriaco si posiziona alla destra di Thuram. All’82′ arriva il doppio cambio finale dell’Inter: fuori Dimarco e Thuram, dentro Carlos Augusto e Sanchez. Staffetta prevedibile sia sulla fascia sinistra sia in attacco. E al 90′ Inzaghi perde Arnautovic per infortunio e, non avendo altri cambi a disposizione, è costretto a varare il 3-5-1, con Sanchez unica punta, nei 5′ di recupero in inferiorità numerica.

Player Analysis: focus sul singolo in maglia Inter

PROTAGONISTA – La sua presenza per qualità si fa sentire più dell’eventuale assenza ma dopo un’assenza forzata sa essere esagerato: Calhanoglu. Poteva tranquillamente essere la partita del grande ex Asllani ma il centrocampista turco sta bene dopo l’affatticamento e non c’è motivo di lasciarlo precauzionalmente in panchina. Davanti alla difesa fa tutto ciò che serve. Con tanta classe e altrettanta cattiveria. Non solo un regista che costruisce il gioco, dirige la manovra e telecomanda i compagni. Un perno intorno al quale costruire calcio (e trofei…). Imprescindibile.

Post-Game Analysis: considerazioni su Empoli-Inter

COMMENTO – Prestazione sottotono fino al gol ma sempre in controllo. Il primo tempo dell’Inter non si fa apprezzare per qualità né velocità di giocata. Si punta forte sulla fascia sinistra ma a Dimarco serve il jolly nella ripresa per trasformare la sua partita da negativa a positiva. La rete annullata a Thuram per fuorigioco non è l’unica occasione da gol creata ma quella più netta contro un Empoli davvero ben organizzato tatticamente. La vittoria con lo scarto minimo è più merito dei ragazzi di Andreazzoli che demerito della squadra di Inzaghi, che non corregge il bug dell’imprecisione al tiro. A ciò si aggiunge una gestione piuttosto discutibile dell’arbitro, che fischia poco e quando lo fa non sempre legge bene le situazioni. L’Inter invece legge benissimo il copione inzaghiano. Fraseggi, triangolazioni e sovrapposizioni non mancano ma allo spettacolo si preferisce il risultato. Una volta trovato il vantaggio inizia un’altra partita: non serve stancarsi inutilmente alla ricerca del raddoppio, l’importante è non creare i presupposti per il pareggio avversario. Alla fine il gol spacca-partita di Dimarco evita di prolungare la pericolosa agonia di Empoli-Inter, soprattutto considerando l’inferiorità numerica – forzata – nell’ultimo spezzone.

Flash Inter: editoriale extra-analisi tattica

OSSERVAZIONE – Serviva una scossa e una scossa arriva. Non si può parlare di massimo risultato con minimo sforzo, perché l’Inter di Inzaghi gestisce sì le energie ma anche la partita. L’obiettivo è evitare rischi inutili. Il problema è sbloccare la partita. Troppa imprecisione prima del gol spettacolare di Dimarco. Poca fame dopo aver trovato lo 0-1. Può essere vista come una dimostrazione di maturità. Mettere al sicuro la vittoria cercando lo 0-2 è sempre una buona idea ma controllare il vantaggio minimo senza permettere agli avversari di prendere in mano il pallino del gioco va bene come piano alternativo. Del resto, l’Inter in questo periodo giocherà più o meno ogni tre giorni e l’infermeria non aiuta Inzaghi. L’infortunio di Arnautovic stona un po’ ma è l’occasione per dimostrare di aver capito il potenziale di questa rosa. Lanciare la novità Klaassen cambiando sistema di gioco (3-4-2-1) può essere un’idea ma non l’unica. Le rotazioni dovranno aiutare Inzaghi sul lungo periodo ma senza mai perdere di vista l’obiettivo: 15 punti su 15 sono storici ma possono diventare anche 24 su 24 prima della sosta. E 27 su 27 prima di riaccogliere Lukaku a San Siro, perché lo 0-1 di Empoli-Inter deve essere un vero nuovo inizio per Inzaghi.

