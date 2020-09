Longo: “Inter troppo prevedibile, Conte deve cambiare! Al posto di Eriksen…”

Moreno Longo Torino

Longo – ex allenatore del Torino -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, commenta il possibile innesto di Vidal nel centrocampo dell’Inter di Conte facendo riferimento allo schieramento che prevede Eriksen trequartista

FACILE LETTURA – Le voci su Arturo Vidal prossimo all’approdo a Milano danno un assist tecnico-tattico a Moreno Longo: «Il 3-4-1-2 è stata un’evoluzione di Antonio Conte mettendo Christian Eriksen alle spalle dei due attaccanti. Ma credo che cerchi anche un trequartista che possa fare tutte e due le fasi di gioco. Eriksen ha grandissimo talento. In fase di possesso può creare imprevedibilità a una squadra con uno spartito ben preciso. Ma uno con inserimenti e recuperi darebbe più equilibrio all’Inter. Conte dovrà cambiare qualcosa per essere meno prevedibile. Perché ormai tutti sanno in che modo sviluppa la fase difensiva e offensiva la sua Inter». L’ex allenatore del Torino si aspetta un cambio di marcia dal collega nerazzurro, a prescindere dal mercato.