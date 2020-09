Calendario Serie A 2020-2021, oggi la presentazione: tutte le informazioni

Il calendario di Serie A 2020-2021 sarà svelato oggi a mezzogiorno. In attesa della diretta, che sarà possibile seguire tramite Inter-News.it, ecco tutte le informazioni in vista della presentazione.

ECCO LE PARTITE! – Il calendario della Serie A 2020-2021 oggi diventerà realtà. Si parte nel weekend del 19 e 20 settembre, ma non per Atalanta e Inter. Le due squadre hanno ottenuto il rinvio della prima giornata, visti gli impegni nelle coppe europee di agosto (e per i bergamaschi i diversi casi di Coronavirus). In questi giorni sarà definito anche il programma di anticipi e posticipi per i turni iniziali, in attesa dei sorteggi di Champions League ed Europa League. Questi i criteri di compilazione e le date di tutte le giornate, dalle 11.30 LIVE su Inter-News.it la diretta video dell’evento.

CALENDARIO SERIE A 2020-2021 – I CRITERI

Di seguito i criteri sulla sequenza:

a) non possono esserci più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o trasferta per girone;

b) se dovessero esserci due coppie di incontri consecutivi in casa e/o trasferta, una sarà per forza in casa e l’altra in trasferta;

c) alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta delle seguenti coppie di società, esclusa l’ultima giornata per Lazio e Roma *:

GENOA – SAMPDORIA

INTER – MILAN

JUVENTUS – TORINO

LAZIO – ROMA

d) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini rilevanti.

Di seguito i criteri sugli abbinamenti:

a) derby cittadini (Genova, Milano, Roma, Torino) non possibili né alla prima né all’ultima giornata, né nei turni infrasettimanali feriali e si effettuano in giornate diverse fra loro;

b) salvo quanto indicato al punto a) che precede, tutte le società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

c) non possono esserci incontri ripetuti (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al calendario della Serie A 2019-2020;

d) nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, a prescindere dall’ordine casa/trasferta, società già sfidate nella prima giornata dei campionati 2018-2019 o 2019-2020;

e) nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, a prescindere dall’ordine casa/trasferta, società già sfidate nell’ultima giornata dei campionati 2018-2019 o 2019-2020;

f) le società partecipanti alla Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontrano le società partecipanti all’Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di Europa League e uno successivo di Champions League.

* Lazio e Roma entrambe in trasferta all’ultima giornata (ed entrambe in casa alla 19ª) perché l’Olimpico non sarà disponibile dal 18 maggio 2021, in vista della gara inaugurale degli Europei

CALENDARIO SERIE A 2020-2021 – LE GIORNATE



GIRONE D’ANDATA

Prima giornata: domenica 20 settembre 2020

Seconda giornata: domenica 27 settembre 2020

Terza giornata: domenica 4 ottobre 2020

Quarta giornata: domenica 18 ottobre 2020

Quinta giornata: domenica 25 ottobre 2020

Sesta giornata: domenica 1 novembre 2020

Settima giornata: domenica 8 novembre 2020

Ottava giornata: domenica 22 novembre 2020

Nona giornata: domenica 29 novembre 2020

Decima giornata: domenica 6 dicembre 2020

Undicesima giornata: domenica 13 dicembre 2020

Dodicesima giornata: mercoledì 16 dicembre 2020 (turno infrasettimanale)

Tredicesima giornata: domenica 20 dicembre 2020

Quattordicesima giornata: mercoledì 23 dicembre 2020 (turno infrasettimanale)

Quindicesima giornata: domenica 3 gennaio 2021

Sedicesima giornata: mercoledì 6 gennaio 2021 (turno infrasettimanale)

Diciassettesima giornata: domenica 10 gennaio 2021

Diciottesima giornata: domenica 17 gennaio 2021

Diciannovesima giornata: domenica 24 gennaio 2021

GIRONE DI RITORNO

Ventesima giornata: domenica 31 gennaio 2021

Ventunesima giornata: mercoledì 3 febbraio 2021 (turno infrasettimanale)

Ventiduesima giornata: domenica 7 febbraio 2021

Ventitreesima giornata: domenica 14 febbraio 2021

Ventiquattresima giornata: domenica 21 febbraio 2021

Venticinquesima giornata: domenica 28 febbraio 2021

Ventiseiesima giornata: domenica 7 marzo 2021

Ventisettesima giornata: domenica 14 marzo 2021

Ventottesima giornata: domenica 21 marzo 2021

Ventinovesima giornata: domenica 4 aprile 2021

Trentesima giornata: domenica 11 aprile 2021

Trentunesima giornata: domenica 18 aprile 2021

Trentaduesima giornata: mercoledì 21 aprile 2021 (turno infrasettimanale)

Trentatreesima giornata: domenica 25 aprile 2021

Trentaquattresima giornata: domenica 2 maggio 2021

Trentacinquesima giornata: domenica 9 maggio 2021

Trentaseiesima giornata: mercoledì 12 maggio 2021 (turno infrasettimanale)

Trentasettesima giornata: domenica 16 maggio 2021

Trentottesima giornata: domenica 23 maggio 2021

La Serie A 2020-2021 si fermerà come sosta per le nazionali domenica 11 ottobre 2020, domenica 15 novembre 2020 e domenica 28 marzo 2021, più domenica 27 dicembre 2020 come sosta natalizia.