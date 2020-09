VIDEO – Messi, oggi si decide il futuro! Il papà intanto è atterrato a Barcellona

Messi Barcellona

Oggi sarà una giornata importantissima per Lionel Messi e probabilmente il calcio mondiale, dato che l’argentino potrebbe decidere il suo futuro (già compromesso al Barcellona). Il papà intanto, Jorge Messi, è atterrato in questi minuti a Barcellona per confrontarsi con il presidente Josep Maria Bartomeu. Di seguito il video dell’arrivo pubblicato da MARCA.

A BARCELLONA – Messi è atterrato a Barcellona, ma non Lionel, bensì Jorge, il padre. In qualsiasi momento potrebbe incontrare Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, per decidere il futuro del calciatore ed eventualmente discutere di una possibile permanenza che ad oggi sembra veramente difficile. Nelle intenzioni del club spagnolo ci sarebbe quella di offrire il rinnovo di contratto almeno per i prossimi due anni. Inoltre ribadisce la volontà di lasciare Messi solo dopo aver effettuato il pagamento della clausola (700 milioni). L’Inter segue la vicenda da lontano nonostante la smentita della società, il Manchester City è in pole ma solo se dovesse lasciare gratis il Barcellona, quindi a parametro zero. Jorge Messi è arrivato, in mattinata attendiamo ulteriori sviluppi.