Castro (pres. Siviglia): "Sconfitto l'Inter con budget superiore al nostro!"

José Castro, presidente del Siviglia, in una lunga intervista rilasciata su MARCA, ha parlato della straordinaria stagione del club spagnolo facendo riferimento inevitabilmente alla vittoria dell’Europa League contro l’Inter.

STAGIONE SIVIGLIA – José Castro, presidente del Siviglia, parla della stagione del club conclusa con la vittoria dell’Europa League contro l’Inter: «Mi sento molto orgoglioso dopo questa stagione straordinaria, abbiamo raggiunto il massimo: quarto posto in Liga a pari merito con il terzo (l’Atletico Madrid, ndr), e campioni in Europa League. Abbiamo sconfitto Roma, Wolves, Manchester United e Inter, tutte squadre con un budget molto più alto del nostro! Il segreto di questa squadra si chiama umiltà, lavoro e ambizione. Siamo uno dei pochi club in Spagna che non riceve capitale straniero ed è gestito ancora da famiglie di Siviglia».

PROSSIMI OBIETTIVI – Castro parla anche dei prossimi obiettivi del club spagnolo: «Adesso l’obiettivo sarà quello di consolidare la squadra in UEFA Champions League. Vincere la Liga? Possiamo, ma è difficile in un anno. Solo con il tempo, costruendo una squadra competitiva, potremmo riuscire a vincere. Riuscirci senza Lionel Messi? Senza dubbio. Senza stelle di questo calibro diventa meno difficile. È un alieno».

