Longhi: «Milan vince alla ‘Conte’, una certezza. Inter, ti resta il rammarico!»

Longhi, in un suo editoriale oggi su Sportmediaset ha analizzato la situazione scudetto all’ultima giornata tra Milan e Inter, paragonando la squadra di Stefano Pioli all’idea di gioco di Antonio Conte.

ALLA CONTE – Bruno Longhi sentenzia riguardo la vittoria dello scudetto e ‘punge’ l’Inter: «Milan, solo una malaugurata foratura potrebbe impedirgli di tagliare da vincitore il traguardo. Siamo in prossimità dell’arrivo e continua senza soluzione di continuità il “botta e risposta” tra rossoneri e nerazzurri. Ma per la squadra di Inzaghi anche il tempo per le risposte sta per scadere. L’Inter sta bene. Viaggia seconda a meno due dalla vetta e con il miglior attacco del campionato. Ma è quello stare bene che precede il malessere di un contraccolpo ineluttabile. La certezza che al Milan basta ora un solo punto per cancellare dai progetti di metà campionato l’ipotesi della seconda stella. Il Milan ha confermato la sua forza, è molto più vicino ai concetti di Antonio Conte che a quelli che hanno da sempre caratterizzato la carriera di Stefano Pioli. All’Inter, costretta a inseguire in una posizione quasi inedita nella sua storia, rimane ora soltanto il lumicino della speranza. E con essa il rammarico della fatal-Bologna».

Fonte: Sportmediaset