Sampdoria, un espulso al 94′ salta l’ultima sfida di Serie A con l’Inter

La Sampdoria, fresca di vittoria per 4-1 contro la Fiorentina (vedi QUI), l’ultima giornata di campionato la giocherà contro l’Inter a San Siro, ma senza un difensore perché squalificato.

UN ESPULSO – La Sampdoria per l’ultima sfida di campionato di Serie A 2021-22 contro l’Inter a San Siro dovrà fare a meno di Omar Colley, difensore espulso al 94′ per un intervento in netto ritardo contro la Fiorentina. Ricordiamo che i blucerchiati allenati da Marco Giampaolo saranno impegnati con i nerazzurri domenica 22 maggio alle 18, in contemporanea con Sassuolo-Milan.