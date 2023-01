Longhi: «Inter senza disponibilità economica! Col Napoli non decisiva»

Bruno Longhi, intervenuto nel corso della trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato dell’imminente sfida fra Inter e Napoli.

NON DECISIVA – Queste le parole di Bruno Longhi: «Inter-Napoli decisiva? No, sarebbe assurdo. Però che è indicativa sicuramente sì. Ci sono due prospettive. Quella del Napoli per verificare se dopo la sosta del Mondiale sarà la stessa squadra. E quella nerazzurra, per verificare che Inter sarà, se con o senza Romelu Lukaku e se il belga può dare di nuovo smalto alla squadra come due anni fa. Non dimentichiamo che ci sono tanti punti in ballo. L’inter, a prescindere da Lukaku, dovrà capire quale sarà il suo futuro. Se dovesse annegare contro il Napoli andrebbe a -14. Deve iniziare ad avere la continuità che non ha avuto finora».

MERCATO – Longhi parla anche del mercato, con Denzel Dumfries possibile sacrificato in uscita: «Mercato? Dumfries al Mondiale ha fatto più di quanto ci si aspettasse. La situazione economico-finanziaria dell’Inter sappiamo tutti che non è delle più floride. Se l’Inter dovrà cedere un giocatore come Dumfries lo farà. Ma per mantenere il fair play finanziario, non per investire con l’acquisto di altri giocatori. Non è una situazione facile, senza disponibilità economica. Giuseppe Marotta e il suo vice Dario Baccin dovranno fare i salti mortali per far rimanere competitiva questa squadra. Ci vuole fantasia e creatività per il mercato. Se arriverà Marcus Thuram sarà solo perché è a parametro zero».