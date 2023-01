Marianella: «Inter-Napoli può girare la stagione! Rischio di pensare ad altro»

Marianella vede Inter-Napoli come la partita decisiva per la Serie A, nonostante si sia soltanto alla sedicesima giornata. Ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, il giornalista ha brevemente anticipato i temi dello scontro diretto di mercoledì sera.

DENTRO O FUORI – Mercoledì alle 20.45 si gioca una supersfida al Meazza, nel ritorno della Serie A dopo i cinquanta giorni di stop per i Mondiali. Per Massimo Marianella è già un crocevia fondamentale per il campionato: «La partita dove può girare la stagione? Assolutamente sì. Soprattutto se vince il Napoli l’Inter si deve concentrare su altro in questa stagione, in termini di obiettivi concreti».