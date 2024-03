Lombardo scettico: «Cosa fa Zhang in Cina? Oaktree, un’ipotesi»

L’Inter andrà in mano a Oaktree? Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Corriere dello Sport, il gruppo non sembra molto convinto di rifinanziare il prestito a Zhang e dunque lo scenario futuro appare incerto. Il giornalista Marco Lombardo, intervenuto a Sportitalia, si pone un’altra domanda

IPOTESI – L’Inter potrebbe passare nelle mani di Oaktree se, come sostiene il Corriere dello Sport, non concederà un nuovo prestito a Steven Zhang. Marco Lombardo ha un’idea in testa: «Su questa vicenda si parla e si legge tanto ma si sa poco, secondo me se fosse come ha riportato oggi il Corriere dello Sport è più probabile che Oaktree abbia già un compratore, anche perché il lavoro fatto negli ultimi anni dalla squadra e dalla dirigenza porta a un’eventuale interesse di qualcuno che prende una società ancora non completamente risanata, che non costa cifre spropositate ma ha un alto valore e prospettive interessanti».

ASSENZA – Lombardo si pone un altro quesito: «L’altra domanda che tutti ci poniamo è: che cosa sta facendo Zhang in Cina? Perché non si vede più? Non può uscire? Non può venire in Italia? Non si sa, nessuno dice nulla: si dice solo che sta lavorando e ci crediamo. Su questa cosa però dal punto di vista sportivo bisogna dire che qui tanto c’è Marotta che ormai fa il presidente dell’Inter e che un presidente che non si vede da mesi non è il bello».