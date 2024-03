Zhang rilancia, ma muro di Oaktree! Il fondo ragiona sull’Inter − CdS

Zhang sta ragionando col fondo americano Oaktree per un ulteriore prestito in modo da tenere l’Inter. Ma il rilancio del patron cinese, riferisce il Corriere dello Sport, è stato rispedito al mittente. Oaktree ragiona sul futuro del club.

NEGOZIAZIONI − Trattative in corso tra Zhang e Oaktree per il rifinanziamento di un ulteriore prestito dell’Inter. A maggio ci sarà la scadenza, ma l’obiettivo del patron cinese è quello di tenere il club. Zhang ha offerto, come riferisce il Corriere dello Sport, il saldo immediato degli interessi accumulati fino alla scadenza, ossia 100 milioni di euro, calcolando appunto il 12% annuo sui 275 milioni ottenuto nel 2021. L’idea di Zhang, per un nuovo rifinanziamento, è quello di allungare gli interessi al 16% con scadenza tra il 2026 o 2027. Se Oaktree non dovesse accettare neanche questo tasso, il presidente cinese sarebbe pronto a fare all-in accollandosi anche un tasso annuo al 20%, impegnandosi per 60 milioni l’anno. Dall’altro lato, il fondo americano ragiona. Infatti, Oaktree nutre dei dubbi, nel senso che proseguendo con questo tipo di gestione, il timore è che il valore del club si possa abbassare complicando l’eventuale vendita ad altri possibili acquirenti. Ergo, il fondo sta pensando di prendersi a carico l’Inter, allo scopo di rigenerarne la gestione renderla più appetibile sul mercato. Zhang, comunque, mantiene un certo ottimismo. Fondamentale sarà abbassare le perdite relative al prossimo 30 giugno. Lo scorso anno si registrò un -85.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno