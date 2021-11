Lombardo: «L’Inter ha un problemino con Barella, ma ci sta. Lui determina»

Barella nelle ultime settimane non ha reso al meglio, anche perché non al 100% e costretto lo stesso a giocare. Il giornalista Lombardo, nel corso di Aspettando il weekend su Sportitalia, rimarca come l’Inter non possa farne a meno.

SI RIPRENDE – Marco Lombardo parla dello scontro diretto col Napoli: «È una partita decisiva per l’Inter, ma arriva nel momento peggiore. Il ritorno dalle nazionali è sempre un problema, c’è chi torna e non gioca come Stefan de Vrij e chi torna e chissà come gioca come Lautaro Martinez, che ha preso un colpo in nazionale ed è stato in dubbio. Non c’è Alexis Sanchez. qualche problemino. Poi, in queste partite, l’Inter ha un problemino che ci sta ci sia, perché nessuno può giocare al 100%. È evidente che, nel gioco dell’Inter, Nicolò Barella sia determinante: nelle ultime partite, sia in nazionale sia nell’ultimo paio all’Inter, si vede che è stanco. Il problema è che non può riposare, bisogna vedere come starà: magari ci sono certi giocatori di quel tipo che, pur essendo stanchi, recuperano giocando. Però è un problema».