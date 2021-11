Brambati: «Inter anche a -10 non esclusa. Resta squadra più attrezzata»

Massimo Brambati, ex calciatore e attualmente procuratore, ha parlato a TMW Radio in vista di Inter-Napoli, sottolineando come per i nerazzurri non si tratti in ogni caso di una partita decisiva.

NULLA DI DECISIVO – Queste le parole di Massimo Brambati sulla situazione di Inter e Napoli a meno di due giorni dallo scontro diretto di San Siro: «È una partita difficile per entrambe. Penso che se anche l’Inter dovesse perdere non sarebbe esclusa dalla lotta scudetto. Rimane ancora la squadra più attrezzata. Devo però bacchettare chi diceva che erano la squadra più leggera senza lo stress di Antonio Conte e poi quando perdono dicono altro. Secondo me con Conte certe partite, come il derby, le avresti vinte. Lì forse non è stato preparato al meglio da Simone Inzaghi».