Lo Monaco: “Mercato? Fatica a investire. Inter protagonista! Dubbio Pirlo”

Pirlo

Pietro Lo Monaco, Amministratore Delegato del Catania, in un’intervista rilasciata a “TuttoMercatoWeb” ha parlato del mercato in questa situazione di crisi economica, poi ha detto la sua anche riguardo l’Inter.

IL MERCATO – Pietro Lo Monaco parla del mercato e della difficoltà di investire: «Faccio fatica a somatizzare quello che sta capitando. Che calcio è questo? Il calcio è tale se vai allo stadio e c’è la gente a tifare. Il calcio è fatto di passione, entusiasmo. A porte chiuse è tutta un’altra cosa, le ho vissute. E poi giocare senza pubblico causa anche delle perdite. Forse può farcela solo la Serie A. Oggi si fa fatica ad investire».

LA STAGIONE – Lo Monaco dice la sua anche riguardo il prossimo campionato di Serie A, citando Inter e Juventus: «L’Inter sarà protagonista, insieme alla Juventus: come al solito si contenderanno la vittoria finale anche se non ho ben capito l’operazione Pirlo. Non convinto da lui? Non mi convince il concetto. La Juve è un’azienda leader nel mondo e pensare che affidi la gestione tecnica ad un neofita lascia quantomeno dei dubbi notevoli e fa perdere il credo in questo mondo. Un allenatore deve fare esperienza, non basta aver giocato a livelli importanti per guidare una multinazionale. Così cade tutto».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.