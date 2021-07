Lo Monaco: «Inter farà fatica a riconfermarsi. Favorite sempre le solite»

L’Inter nella prossima stagione, sotto la guida di Inzaghi, proverà a difendere lo scudetto appena conquistato. La concorrenza sarà agguerrita e sarà difficile riconfermarsi, secondo Lo Monaco, dirigente sportivo, intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”.

SOLITI NOMI – Secondo Pietro Lo Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi non riuscirà facilmente a riconfermare il tricolore viste le avversarie: «Se devo fare una griglia di partenza, metto necessariamente la Juventus e il Napoli. L’Inter secondo me farà fatica a riproporsi. Forse la Roma, ma solo se dovesse fare una campagna acquisti faraonica tipica di José Mourinho. Altrimenti siamo sempre alle solite proposte. Non mi sembra che all’orizzonte ci sia qualche squadra nuova. Mi intriga molto vedere la risposta della Lazio con Maurizio Sarri. Vedo sempre le solite tre o quattro squadre. Può entrare anche l’Atalanta se riuscirà a inserire qualche nuovo elemento in un telaio già collaudato». Questo il quadro della situazione tracciato da Lo Monaco, vedremo se l’Inter riuscirà a smentirlo sul campo nella prossima stagione.