L’Inter ha bisogno dei gol delle punte. Qual è il vero attacco nerazzurro? – CdS

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si interroga sul vero attacco dell’Inter, sottolineando la necessità di andare più volte in gol con gli attaccanti.

DA MIGLIORARE – Il quotidiano romano oggi in edicola si interroga sull’attacco dell’Inter, qual è la vera dimensione dell’attacco nerazzurro? Quella delle prime due giornate con sette reti all’attivo, sei marcatori diversi e quattro gol di testa, o quelle delle ultime due apparizioni tra Sampdoria e Real Madrid? Dalla risposta a questo interrogativo dipende il futuro della stagione dell’Inter. Dopo l’addio di Romelu Lukaku, è anche normale che il reparto offensivo nerazzurro vada incontro a degli assestamenti. Soprattutto dopo una pausa per le nazionali che ha tolto tante energie a tantissimi giocatori, considerando, inoltre, anche l’impegno europeo infrasettimanale. Da evitare, inoltre, il paragone costante tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Partendo dal presupposto che il belga ha fatto di tutto per andare via e Dzeko ha cercato in tutti i modi di venire a Milano, e sono due giocatori assolutamente diversi. In società, inoltre, c’è la convinzione che l’ex centravanti della Roma, Joaquin Correa e Alexis Sanchez faranno tutti meglio rispetto le ultime due stagioni, e intanto Lautaro Martinez proseguirà con il processo di crescita.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti