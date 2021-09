Bastoni, denti stretti contro il Real Madrid. Panchina in Inter-Bologna? Le opzioni

Bastoni è imprescindibile per la difesa nerazzurra, eppure Inzaghi dovrà valutare attentamente il suo utilizzo nelle prossime uscite ravvicinate. La possibilità che possa rifiatare già in Inter-Bologna non è da escludere, anche perché nelle partite successive difficilmente si potrà fare a meno di lui

DIFESA OBBLIGATA – L’attacco è abbondante per Simone Inzaghi (vedi focus), la difesa non proprio. L’Inter non ha grandi alternative ai tre titolari. Ed è impensabile il turnover massiccio del reparto completo. In Inter-Bologna le rotazioni dovrebbero riguardare un solo elemento per reparto, difesa compresa. E dietro il favorito a sedersi in panchina è Alessandro Bastoni, ma la motivazione non è tecnico-tattica bensì fisico-precauzionale. Dopo lo stop in Sampdoria-Inter di Serie A, il classe ’99 italiano è sceso in campo in Champions League, giocando anche bene in Inter-Real Madrid (vedi pagelle). Lo ha fatto stringendo i denti, perché il recupero è stato rapido. E giocando ogni tre giorni il riposo non puoi mai essere completo. Il numero 95 ci sarà anche nel weekend?

ALTERNATIVE PRONTE – Le opzioni a disposizione di Inzaghi non sono poche. Escludendo momentaneamente la candidatura di Aleksandar Kolarov titolare nel ruolo di terzo sinistro, Inzaghi può confermare Federico Dimarco in quel ruolo. La buona prova di Genova, condita con gol su punizione, merita un’altra possibilità nei tre dietro. Anche se il classe ’97 scuola Inter è favorito per giocare a centrocampo da quinto mancino al posto di Ivan Perisic, che potrebbe rifiatare in vista di Fiorentina-Inter di martedì sera. In questo caso, dietro spazio a uno tra Matteo Darmian – al momento destinato alla panchina in favore di Denzel Dumfries quinto destro dal 1′ – e Danilo D’Ambrosio, che è pronto a tornare titolare nel terzetto difensivo. Queste le riflessioni che dovrà fare Inzaghi alla vigilia: è il caso di rinunciare nuovamente a Bastoni e, se sì, chi al suo posto contro il Bologna? Scelta più difficile di quel che sembra.