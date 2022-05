Leao: «Se guarderemo l’Inter? No, guardiamo a noi! C’è un’ansia positiva»

Leao ha regalato tre punti pesantissimi al Milan che batte la Fiorentina e attende la risposta dell’Inter a Udine (vedi report). Il portoghese al termine del match ha parlato ai microfoni di DAZN assicurando che non guarderanno la partita dei nerazzurri di Inzaghi

ANSIA POSITIVA – Rafael Leao è l’eroe di giornata in casa Milan che grazie alla sua rete porta a casa 3 punti molto importanti a tre giornate dalla fine. Il portoghese spiega lo stato d’animo dello spogliatoio: «C’è un’ansia buona perché siamo in un momento fantastico, dobbiamo stare tutti uniti per raggiungere il nostro obiettivo. La pressione? Noi cerchiamo di fare quello che chiede il mister ma qualche volta la voglia di correre, fare meglio e fare bene per la squadra e quando fai questo vinci le partite. Se guarderemo l’Inter? No, noi guardiamo sempre in casa nostra».