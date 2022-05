Milan batte Fiorentina con Leao su assist di Terracciano: ora tocca all’Inter

La trentacinquesima giornata di Serie A, dopo il lunch match tra Juventus e Venezia (vedi report), è proseguita alle ore 15.00 con la sfida tra il Milan capolista e la Fiorentina. I rossoneri vincono 1-0 con il gol partita di Leao servito da Terracciano

VITTORIA PESANTE – Il Milan è sceso in campo a San Siro contro la Fiorentina nel match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. Inizia bene la squadra di Stefano Pioli che va in gol con Theo Hernandez al 7′ su assist di Messias: quest’ultimo era in posizione di fuorigioco e dunque l’arbitro annulla la rete. All’11’ risponde la Fiorentina con Igor, palla che esce di un soffio alla sinistra di Maignan. Al 16′ ci prova ancora il Milan ma Giroud spreca un’occasione clamorosa. Al 21′ sono i viola a provarci con Saponara che trova un Maignan pronto e reattivo. I primi 45′ si chiudono sul risultato di 0-0. Nel secondo tempo entra subito forte il Milan che ha l’occasione per siglare l’1-0 prima con Leao, poi anche con Kessié e Theo Hernandez. Al 76′ la Fiorentina va davvero a un passo dal vantaggio con un colpo di testa di Cabral neutralizzato da Maignan. All’82’ gol del Milan che approfitta di un rilancio sbagliato di Terracciano andando in gol con Leao. La partita termina sul risultato di 1-0 per i rossoneri che adesso attendono la risposta dell’Inter, in campo alle ore 18.00 con l’Udinese.