Empoli, due espulsi e due rigori contro: Torino vince 1-3 con triplo Belotti!

L’Empoli dopo la vittoria con il Napoli ha sfidato il Torino nel match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. La squadra di Andreazzoli si complica la vita dopo essere andata in vantaggio e rimane in 9 uomini a causa delle espulsioni di Verre e Stojanovic

RIMONTA – L’Empoli di Aurelio Andreazzoli trova il vantaggio con Zurkowski al 56′ che con un rasoterra velenoso batte Berisha. Al 60′ arriva la prima espulsione per l’Empoli: rosso per Verre (vedi articolo). Al 75′ Stojanovic colpisce con la mano e dunque l’arbitro fischia il rigore per il Torino: dal dischetto Belotti sigla la rete dell’1-1. All’85’ ecco il secondo rigore per il Torino sempre a causa di un fallo di mano di Stojanovic che viene espulso: dagli undici metri si presenta ancora Belotti che porta in vantaggio il Torino: 1-2 per i granata. Al 96′ arriva il terzo gol granata sempre con Belotti che dunque realizza una tripletta. 1-3 il risultato finale con l’Empoli che venerdì 6 maggio sfiderà l’Inter a San Siro.