Udinese-Inter: le formazioni ufficiali! Radu fuori, sorpresa in mezzo al campo

Udinese-Inter, manca ormai poco all’inizio. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 35ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la sedicesima del girone di ritorno. Sfida in scena presso lo Stadio “Friuli – Dacia Arena” di Udine a partire dalle ore 18:00. Alla fine Handanovic ci sarà, non Vidal dal 1′: al suo posto Gagliardini in mezzo al campo. Confermato Dimarco dietro, spazio a Darmian sulla destra. In attacco rientra Dzeko. Panchina per Radu, Dumfries e Correa. Di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Inter in Serie A

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Rodrigo Becao (C), 22 Pablo Marì, 2 N. Perez; 16 N. Molina, 5 Arslan, 11 Walace, 37 Pereyra, 13 Udogie; 7 Success, 10 Deulofeu.

A disposizione: 20 Padelli, 31 Gasparini; 4 Zeegelaar, 8 Jajalo, 17 Nuytinck, 23 Pussetto, 24 Samardzic, 25 Ballarini, 28 Benkovic, 30 Nestorovski, 93 Soppy.

Allenatore: Gabriele Cioffi

Udinese-Inter, formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu, 21 Cordaz; 2 Dumfries, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

